A sus 20 años de edad, Gustavo Puerta es una de las grandes promesas que tiene la Selección Colombia para el futuro. Ya se ganó su primera convocatoria con Néstor Lorenzo y está viviendo un proceso único en Alemania. Ahora mismo, está bajo la dirección de uno de los técnicos del momento. Su formación y aprendizaje están a cargo del español, Xabi Alonso.

Gustavo Puerta arribó a Europa siendo figura con la Selección Sub-20 y con recorrido en la segunda división del FPC. Fue fichado por el Bayer Leverkusen y esta temporada se ganó la oportunidad de quedarse en el primer equipo por decisión de Xabi Alonso. Ahora, están muy cerca de ser campeones de la Bundesliga, la Copa de Alemania y ya están instalados en los cuartos de final de la UEFA Europa League.

¿Qué fue lo que hizo el colombiano para ganarse un lugar en la entraña del exfutbolista español?

Xabi Alonso destapó sus cartas con Gustavo Puerta en Alemania

En los últimos meses, hemos conocido las razones por las que Gustavo Puerta logró quedarse en el Bayer Leverkusen para esta temporada. Desde que fue llamado a la pretemporada, se entrenó con exigencia y le demostró a Xabi Alonso que se quería quedar para asumir un reto mayor en su proceso. Además, mostró un enorme nivel de compromiso para adaptarse: aprendió a hablar inglés y alemán para comunicarse con el resto de sus compañeros sin ningún tipo de problema.

Ahora, fue el propio Xabi Alonso quien reveló las razones que lo llevaron a dejar al colombiano en el Leverkusen. El español mostró especial ilusión por hablar de su proceso en Alemania: “Estamos encantados con su actitud, con sus ganas de mejorar. Desde la pretemporada vio que tenía una oportunidad y peleó por ella. Se merece estar donde está”.

Xabi Alonso, feliz con la convocatoria de Gustavo Puerta a la Selección

El DT del Bayer Leverkusen reveló que Gustavo Puerta ha mostrado sus ganas e intención de jugar más minutos en Alemania. Sin embargo, aseguró que el colombiano es consciente del proceso que está llevando. Gracias a ello, se ganó el llamado de Néstor Lorenzo para estar en la Selección Colombia y esa fue una noticia que alegró a Xabi Alonso y a todo el plantel. Aseguró que esa oportunidad la tenía bien merecida por su trabajo y su gran disposición como futbolista.

“El otro día cuando fue con la selección fue una de las mejores noticias. Cuando me dijo, ‘Xabi estoy en la convocatoria de la absoluta’ me dio una gran alegría. Una pena que no pudo debutar, pero lo intentamos ayudar para que consiga el debut con la absoluta que se lo merece”.

(VIDEO) Las palabras de Xabi Alonso sobre el proceso de Gustavo Puerta