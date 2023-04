Una nueva escena super viral se toma el fútbol colombiano y Bogotá FC es el gran protagonista. El equipo bogotano jugó por la fecha 16 del Torneo Betplay contra Fortaleza, en un partido que se disputó en el estadio de Techo de la capital de Colombia y que dejó un 0-0 en el resultado final.

Todo parece indicar que más allá del marcador y las acciones del juego, las miradas se las robó 'James Rodríguez', jugador del Bogotá FC y que Fortaleza no tuvo problema, no lo pensó dos veces y lo hizo viral. El popular 'Forta', que no le teme a las redes sociales, hizo revuelo tras la foto viral del futbolista.

Pues, no es James Rodríguez, sino que Fortaleza lo observó, vio el parecido que tiene el jugador de Bogotá FC y lo comparó de inmediato en las redes sociales. El jugador en mención es Jefferson Silva, un volante de creación de 23 años que desde enero pasado hace parte del club capitalino.

"El Bogotá se trajo un James Triple AAA", dijo Fortaleza sobre Jefferson Silva. Los comentarios y las risas no se han hecho esperar.