Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez debutó con el Junior de Barranquilla en el empate 1-1 ante Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano. El juego de la fecha 9 dejó un partido dinámico y con emociones generadas por ambos equipos, pero al final el resultado favoreció más al visitante que al local.

El nuevo entrenador del conjunto ‘tiburón’ habló en rueda de prensa y sorprendió a todos con sus palabras, dejando una posible novedad con Juan Fernando Quintero, quien está convocado para jugar los amistosos con la Selección Colombia a final de marzo. Además, dio una opinión de cómo encontró al equipo y reconoció que se equivocó.

“Faltan muchos partidos y estamos apresurados, si no aceleramos, si no nos aptamos, ni nos encontramos, si los jugadores se demoran mucho para entender y otros para recuperarse es difícil avanzar, todavía falta mucho, pero no pienso en no estar dentro de los ocho” indicó el ‘Bolillo’.

Sobre cómo salir de la crisis indicó: “En junior hay una tarea difícil porque hay niveles, hay muchachos que vienen de lesión, otros que no están en nivel, hay un trabajo duro, yo por ejemplo hoy me equivoque en unos cambios porque apenas estoy conociendo, pero voy en eso, en aprender”.

En cuanto a Quintero habló de su lesión: “No sé si está definido todavía que vaya a la selección por lo que tiene, si se mejora se va para la selección, si no se mejora hay que recuperarlo rápido”. Además, explicó que: “Él tiene un golpe arriba del tobillo y por eso le están haciendo los tratamientos porque ese punto es muy molesto, desde que llegó no ha podido entrenador con nosotros, no se siente cómodo”.