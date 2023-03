La Dimayor, entidad que regula el fútbol colombiano, toma una radical decisión que sorprende y afecta directamente a Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, los tres equipos más grandes del FPC. En las últimas horas, se adelantó una asamblea y allí se dejó clara una medida fundamental para el futuro de este deporte en este país.

Vale resaltar que en semanas atrás, se había adelantado una idea para modificar el sistema de descenso en el fútbol colombiano. Se estimaba que los dos últimos de la tabla de reclasificación (tabla anual) fueron los descendidos, eliminando así el formato del promedio.

Este sistema existe con la firme intención de poder darle una "leve" ventaja a los equipos grandes para que se puedan alejarse del descenso más fácilmente. Bueno, en sí, es a los clubes que logren hacer destacadas campañas consecutivamente, para estar lo más lejos posible de ese 'fantasma'.

En la última asamblea de la Dimayor, hubo un total de 23 votos a favor, pero faltó solo uno para que la propuesta se aprobara, por lo que todo se mantiene como venía. Pierden la categoría los equipos que tengan peor promedio, la cual se define por la cantidad de puntos sumados sobre la cantidad de PJ en los últimos tres años.

Es decir, que el sistema no se toca y si es por promedio, Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios deberán seguir con la alta competencia en el torneo para no estar en esa incómoda posición. Si el formato hubiera cambiado, obligatoriamente tendrían que hacer excelentes campañas para no pasar apuros en diciembre.