Juan Fernando Quintero le puso fin a la polémica y eligió, sin tapujos, el técnico para Junior de Barranquilla, debido a las dudas que hay en algunos sectores con Arturo Reyes, al que dicen le quedarían muy pocos días al frente del equipo 'Tiburón', teniendo en cuenta sus palos resultados en el comienzo de temporada.

Las cosas no van bien con Arturo Reyes, pues en cuatro partidos jugados, suma tres empates y una derrota ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante. A eso se agrega el bajo nivel deportivo. En el último juego ante Unión Magdalena, hubo mucha magia de Juan Fernando Quintero, pero muy poca definición (0-0).

Ante este panorama, se colocó a Arturo Reyes en la mira y los nombres comenzaron a aparecer, se habla de Reinaldo Rueda, de Gustavo Alfaro y Juan Carlos Osorio, tres nombres mundialistas, muy interesantes y hojas de vida muy cotizadas en Latinoamérica, además de ser muy valiosas en cuanto a lo económico.

En diálogo con El Heraldo, Juan Fernando Quintero despejó dudas y habló del técnico de Junior de Barranquilla, se refirió a los procesos y a lo que podría suceder si Arturo Reyes deja la dirección técnica y llega otro entrenador.

"¿Qué sentido tiene sacar un entrenador después de cuatro, cinco o seis fechas? Luego llega otra persona y dice: ‘estos jugadores yo no los traje’. Es otro proceso. No vas a trascender, no vas a mejorar. Yo vine acá porque tengo buena amistad con el profe Arturo. Sé la capacidad que tiene y sé lo que puede hacer", dijo Juanfer Quintero en diálogo con El Heraldo.