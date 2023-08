Junior de Barranquilla sumó otro partido sin poder ganar, en esta ocasión empató en condición de local ante el Deportivo Pasto por la quinta jornada de la Liga Colombiana, resultado que dejó en la cuerda al entrenador Hernán Darío Gómez, el cual habló después del compromiso y no ocultó su tristeza.

El técnico del conjunto ‘rojiblanco’ se pronunció en rueda de prensa por lo ocurrido en el partido y no poder ganar, allí indicó que “yo ya no sé cuándo despega esto. La verdad, ya no lo sé”, además, sobre su continuidad indicó “que Voy a conversar con los directivos porque no sé si va a llegar otro man a tomar decisiones. Yo llevo el equipo hasta acá, pero yo no la puedo meter tampoco”.

Sobre si tiene deseo de continuar, Hernán Darío dijo: “Yo tengo fuerzas, pero tengo piedra, tengo rabia. Los muchachos merecen ganar. Si Carlos hacía el gol el análisis sería diferente, yo siento el dolor de ellos porque se lo merecen… Con seis partidos sin ganar, vamos todos para el mismo cajón. Si no se gana, toca aceptar la crítica”.

Otro de los temas, fue el ambiente con los hinchas, del que aseguró que es pesado y afirmó que no se va a dejar insultar de nadie: “El ambiente está pesado porque no se gana. Yo el insulto y maltrato no la voy a aguantar, si me maltratan y me insultan, yo también le voy a responder”.

Aquí la ‘picante’ rueda de prensa del ‘Bolillo’, tras el empate del Junior con Pasto: