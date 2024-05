Dura confesión de Rafael Dudamel tras el Atlético Bucarmanga vs. Millonarios: "El árbitro me mandó a la mierda"

Atlético Bucaramanga no renuncia a su sueño de jugar la final de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y ha conseguido un empate importante ante Millonarios. El entrenador, Rafael Dudamel confesó en conferencia de prensa que tuvo un cruce verbal con el árbitro principal, Diego Ulloa.

Atlético Bucaramanga recibió este miércoles 22 de mayo a Millonarios en el Estadio Alfonso López, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El partido finalizó con empate sin goles, resultado que deja inconforme a ambos equipos, principalmente al visitante.

En la conferencia de prensa post partido, Rafael Dudamel reveló qué fue lo que le dijo el árbitro al momento de sacó la tarjeta amarilla. El DT aseguró que el colegiado le faltó el respeto, luego de dejarse llevar por la alta temperatura del partido.

“El partido era tan tensionante que hasta el árbitro cayó en esa adrenalina y en esa tensión, que me sacó una tarjeta amarilla por irrespetarme, porque cuando se me acerca me mandó a la mierda. Y yo, ¿por qué lo haces? Entonces me saca amarilla… Después me reconoció que era la tensión del partido” reveló el antiguo seleccionador de Venezuela.

Análisis de Rafael Dudamel

A pesar del empate, Dudamel mostró orgullo por lo mostrado por su equipo sobre el césped. “He disfrutado muchísimo del partido. Me siento orgulloso de mi equipo, de la manera en que hemos competido contra un gran rival, de mucha experiencia, que tomó y cambió su módulo táctico, cinco jugadores, tomando recaudos para controlar al Bucaramanga“.

“El respeto que nos hemos ganado hace que hoy en día los visitantes se vayan felices con un empate, tuvimos un buen arranque en el primer tiempo y luego ellos lograron darle más funcionamiento a su 5-3-2, fue un partido táctico y disputado en la mitad de la cancha con momentos para cada equipo” añadió el venezolano.

El DT de Bucaramanga aseguró que su equipo mereció llevarse los puntos. “Siento que aunque alternamos el control del partido estuvimos más cerca nosotros de ganarlo. La gente viene y llena el estadio se siente orgullosa, aunque el sentimiento final es de tranquilidad, son seis puntos que quedan y vamos a competir hasta el final“.

¿Qué sigue para Atlético Bucaramanga?

Luego del empate de este miércoles, Atlético Bucaramanga se mantiene en la tercera posición del Grupo A, igualando a Junior de Barranquilla con 5 puntos, a solo 2 unidades de diferencia de Deportivo Pereira. El próximo partido de los dirigidos por Dudamel será este sábado ante el ‘Tiburón’, en condición de visitante.