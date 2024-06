Ha comenzado la gran final de la Liga Betplay 2024-1 entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Ya se disputaron los primeros 90 minutos de esta serie y todo acabó con victoria por 1-0 para el elenco santandereano. Sin embargo, el técnico del equipo Leopardo, Rafael Dudamel, se está jugando otro partido fuera de las canchas. Continúa el cruce de declaraciones del venezolano con el polémico periodista, Carlos Antonio Vélez. Una disputa mediática que comenzó desde 2021, cuando el entrenador llegó a Caracol Televisión como comentarista.

Previo a la final entre Bucaramanga y Santa Fe, el mencionado comunicador arremetió en su programa radial contra el equipo Leopardo. En resumen, dio a entender que no se merecían estar en la final por el pobre rendimiento que tuvieron en cuadrangulares. Esas palabras llegaron hasta Rafael Dudamel y ante la prensa lo catalogó como “persona no grata” en la capital santandereana. Como era de esperar, Carlos Antonio Vélez contraatacó.

Carlos Antonio Vélez arremete otra vez contra Atlético Bucaramanga

Las palabras de Rafael Dudamel a la prensa tuvieron eco nacional. El venezolano habló claro luego de ser consultado por las críticas que le lanzaron al Atlético Bucaramanga por llegar a la final de la Liga colombiana, por la ventaja deportiva o famoso “punto invisible”. Así fue como, de manera pública, aseguró que el periodista es una persona no grata en la capital de Santander.

La respuesta de Carlos Antonio Vélez no se hizo esperar y llegó justo antes del partido de ida en la final de la Liga Betplay 2024-1. Según su apreciación, Atlético Bucaramanga es un equipo que no juega bien, pero el sistema de campeonato los premió con la final. Así volvió a restar mérito a la gran temporada del Leopardo en el FPC.

“No le puedo dar al Bucaramanga más de 8 puntos porque no los tuvo. Y si se molestan porque se dice una cosa como esa, lo lamento mucho… En el fútbol es: juegas bien o no juegas bien, punto. Muchas veces ganan los que no juegan bien ni el campeón es el que mejor juega. Si no les gusta, lo lamento”.

(VIDEO) Carlos Antonio Vélez y su ácida crítica contra Bucaramanga