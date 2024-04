De un momento a otro, los jugadores de Junior de Barranquilla decidieron quedarse parados, entregarle el balón a Millonarios y casi les hacen el segundo gol del partido. ¿Qué pasó? Decidieron protestar en contra de una decisión del árbitro y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, rompió el silencio sobre el tema y dio una fuerte opinión.

Millonarios y Junior se jugaban un partido que tenía toda la pinta de ser una final anticipada porque ninguno de los dos equipos había asegurado uno de los ocho cupos a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024. Esta tensión se sintió y, según Jaramillo, Carlos Bacca y compañía no reaccionaron de la mejor manera.

Edwin Herrera tenía el balón más adelante de la mitad de la cancha en terreno de Millonarios, ojo con este dato que haría explotar al presidente de la Dimayor, y Leonardo Castro le quitó la pelota en una falta que no cobró el árbitro Jorge Duarte. Según todo Junior de Barranquilla, el juez de línea Richard Ortiz le avisó la infracción a Duarte, pero él tomó la decisión de no cobrarla.

“En ese momento nos quedamos todos reclamando, pero nosotros no estamos diciendo que el gol es invalido, estamos argumentando y protestando es que el mismo línea le estaba comentado a él que era falta y el juez no tomó la decisión como tenía que hacerla“, dijo el entrenador Arturo Reyes en conferencia de prensa sobre el reclamo que terminaría en la protesta que hizo reaccionar a Fernando Jaramillo.

La falta no cobrada por el árbitro Jorge Duarte terminó en un tiro de esquina, llegó una nueva jugada y ahí se dio el primer gol de Millonarios en la victoria por tres goles a dos del 17 de abril de 2024. Todo esto terminó en la protesta de los jugadores de Junior en la que les dieron el balón a sus rivales y se quedaron parados. No querían seguir jugando. De no ser porque Leo Castro falló el gol que el equipo ‘Tiburón’ le regaló, el escándalo deportivo hubiera sido peor.

El presidente de la Dimayor sobre la protesta de Junior: “Es lo más ridículo del mundo”

“Que Junior reclame una jugada en la que el árbitro no pitó una jugada en la mitad de la cancha y que se pare porque no pitó una falta en la mitad de la cancha… ¡Perdón, en la mitad de la cancha! Si fuera un penalti, está bien, pero ni siquiera pueden reclamar de esa manera, pero en la mitad de la cancha. Cuántos árbitros en LaLiga (España), la Bundesliga y en todas partes no pitan una falta, pero nadie se queja, siguen. Esto es un deporte de contacto, hay unas faltas que tienen una severidad, unas tienen intención, hay unas que tienen demasiada energía y unas que tienen mala intención. Todo eso tiene que calificar el árbitro. Lo de los jugadores del Junior me parece una afrenta contra todos, contra el rival, los espectadores, los demás clubes. Que se hayan parado en un partido es lo más ridículo del mundo. Perdón, ahí si el señor que lideró eso tuvo un liderazgo negativo. Totalmente”, afirmó el presidente de la Dimayor en el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’, de Eduardo Luis López.

Víctor Cantillo volvió a hablar de Millonarios tras la polémica protesta de Junior

Luego de la victoria de Junior contra Once Caldas que los tiene muy cerca de asegurar la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, Víctor Cantillo volvió a hablar sobre el equipo ‘Embajador’: “Si vieron el partido de Millonarios, Cataño, que es un crac y un jugador diferente, para mi es una jugada de roja directa. Dicen que Junior llora, pero son jugadas claras“.