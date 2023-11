Una gran controversia se armó en los últimos días, debido a las declaraciones del entrenador del Deportes Tolima, David González, en donde cuestionó algunas maneras en las que se habla del fútbol usando palabras muy técnicas, palabras que algunos de inmediato la relacionaron con una indirecta para el técnico de América de Cali, quien suele utilizar este tipo de términos en las ruedas de prensa.

“Hay que encontrar un lenguaje común para todos. Hay muchas cosas y conceptos que les hemos inculcado a los jugadores, pero lo hacemos de la manera más concreta y sencilla posible. Sin que parezca nada raro. Eso es parte del secreto. Todos vamos aprendiendo juntos. No se trata de venir y descrestar en una rueda de prensa y tirar términos que no van. Se puede decir lo mismo de una manera que todos entiendan. El aprendizaje debe ser así en todos los ámbitos”, fueron las palabras de David en rueda de prensa.

Pues estas declaraciones del entrenador del conjunto ibaguereño, causó que algunos estuvieran a favor de su postura, mientras que otros la cuestionaron, asegurando que no estaba bien que hablara de un colega Lucas González, que también está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y en un constante aprendizaje.

David González salió a aclarar el tema

Tras la polémica, el técnico del Deportes Tolima se refirió a lo acontecido en una entrevista para El Tiempo, allí aclaró que sus palabras no eran dirigidas a su colega de América de Cali, tampoco a su antecesor en el ‘vinotinto y oro’, Juan Cruz Real, al que también relacionaron con el tema, simplemente fue un concepto que dio ante una consulta de un periodista en la rueda de prensa, tras la victoria ante el Deportivo Cali.

“En realidad no fue por ninguna de las dos. La gente se queda con mi respuesta, pero la pregunta fue si yo estaba mandando un mensaje de que no se necesita tanto concepto y tanta cosa, y que todo era dejar en libertad a los jugadores, que salieran y jugaran. A mí eso no me cayó del todo bien, pues se cuestiona el rol del técnico. Considero que un técnico que solo tenga felices a sus jugadores y los tire a la cancha para que ellos resuelvan, pues eso lo puede hacer cualquiera”, explicó inicialmente David.

Y después agregó: “Mi respuesta fue que en las ruedas de prensa yo no uso términos para que salgan a decir: ‘¡Guau, cómo sabe David González!’. No necesito hacer eso porque lo hago con mi grupo en los entrenamientos y, eso sí, trato de hacerlo de la manera más sencilla. No me interesa si los jugadores les entendían a los técnicos que tuvieron, ni lo dije para criticar a nadie. Quise darle a entender al que formuló la pregunta que aquí verdaderamente se trabaja, que hay ideas y conceptos claros que se enseñan”.

El próximo reto de David González con el Deportes Tolima

El entrenador antioqueño está muy cerca de llegar a su segunda final, por lo que ahora deberá seguir sumando en el partido en el que Deportes Tolima visitará al Deportivo Cali por la fecha 4 del cuadrangular A, duelo que se llevará a cabo en el estadio Palmaseca del municipio de Palmira, este miércoles 29 de noviembre, a las 8:30 PM.

