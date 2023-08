Primero fueron Envigado, Junior, Boyacá Chicó, Atlético Huila y ahora a la lista de clubes que se quedaron sin DT en el 2023-II se suma Jaguares de Córdoba. El equipo de Montería abrió el telón de la Fecha 5 en la Liga perdiendo en casa contra Unión Magdalena y ese resultado cobró el puesto de Pompilio Páez en el conjunto felino.

Resumen: Unión Magdalena derrotó a Jaguares 0-1 en Montería

En el estadio Jaraguay, Jaguares tuvo un duro revés en la Liga al caer con Unión Magdalena, equipo que está peleando por no descender a la B en 2024. Tras el partido, Pompilio Páez habló con la prensa y dejó ver todo el descontento que tenía por la derrota. Sin darle más largas al asunto, confirmó ante los medios que había tomado la decisión de dejar el cargo y permitir que el club busque otra persona para que se encargue de la plantilla.

“La verdad, yo no quiero seguir. A mí me gusta ganar. Esto no tiene vuelta de hoja, tienen que traer a otra persona, con otra mentalidad. Lo que yo quiero que el equipo exprese está muy lejos. Es mejor que venga otra persona”.

Así, y de forma pública, Pompilio Páez, renunció a su cargo como DT de Jaguares tras siete fechas en la Liga BetPlay 2023-II. En esos juego, el equipo de Montería sumó 2 victorias y 5 derrotas. Los únicos triunfos que consiguió estando al frente del onceno cordobés ante Boyacá Chicó (2-1) y Millonarios (2-0).

Cinco equipos del FPC se quedaron sin técnico en el 2023-II

Jaguares de Córdoba se convirtió en el quinto club de la primera división de Colombia que se queda sin Directo Técnico. Envigado, Junior, Boyacá Chicó y Atlético Huila fueron los primeros en confirmar las salidas de sus respectivos cuerpos técnicos con los que iniciaron el semestre.

En lo que va de 2023, ya se han registrado 18 cambios de técnicos en el FPC. Hasta el momento, los únicos equipos que han mantenido a sus DT’s han sido Millonarios (Alberto Gamero), La Equidad (Alexis García), Deportivo Pasto (Flabio Torres) y Deportivo Pereira (Alejandro Restrepo).