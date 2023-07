Juan Fernando Quintero tomó la decisión de no seguir en el Junior de Barranquilla, al parecer por no estar de acuerdo con la manera en la que el entrenador Hernán Darío Gómez está conduciendo el equipo, por lo que rescindiría contrato con el club ‘rojiblanco’, noticia que confirmó el futbolista, pero el equipo no ha comunicado.

Pues ante su salida y quedar libre, a ‘Juanfer’ desde ya le empiezan a aparecer clubes interesados en contratarlo, esto debido a su calidad y ser un jugador de mucha experiencia y trayectoria internacional, por lo que se empiezan a conocer los posibles destinos del talentoso mediocampista antioqueño.

Inicialmente, se ha asegurado que Quintero tendría ofertas desde el fútbol árabe, clubes de Europa, MLS y algunos de Sudamérica, pero ahora apareció un grande la Liga de México como Cruz Azul, que estaría tras los pasos del jugador de la Selección Colombia, según contó el periodista Kery Ruiz.

La noticia generó de inmediato un gran revuelo en los hinchas del equipo ‘cementero’, que ven con muy buenos ojos tener a un futbolista de la calidad de Juan Fernando en su equipo, además lo ven como una de las piezas que necesita en la actualidad el club ‘azul’, por lo que ruegan porque se dé la contratación.