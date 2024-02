La FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, está por Colombia y hace las respectivas inspecciones en los diferentes estadios para que no haya inconveniente en medio de los preparativos para el Mundial Femenino Sub 20, que será una edición histórica que tendrá por primera vez 24 selecciones participantes. Los delegados de la entidad viajan por Medellín, Cali y Bogotá, ajustando detalles y dando indicaciones para el evento que paralizará a todo un país desde el 31 agosto hasta el 22 septiembre.

Cabe recordar que en días pasados, FIFA tomó la contundente decisión de ratificar a Colombia como sede del Mundial Femenino Sub 20. La entidad, bajo la dirección de Gianni Infantino, eligió las tres ciudades en las que se realizará el torneo. Tras un amplio diagnóstico, El Campín y Techo en Bogotá, Atanasio Girardot de Medellín y Pascual Guerrero de Cali serán las encargadas de ser sede.

Es por esto que la FIFA inspecciona y vigila los detalles para el Mundial y sin duda que son maniobras que ponen a temblar a Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, los tres grandes del fútbol colombiano que por este compromiso deberán mirar alternativas y poner en marcha un ‘plan B’ y así avanzar en los cronogramas de fútbol colombiano y Conmebol.

Y es que el anuncio de FIFA y las inspecciones para dejar detalles listos de las sedes, fuerza a los clubes más grandes de Colombia para que no se vean perjudicados, pues la alteración en el calendario es inminente y sí o sí les tocará buscar sede para al menos cumplir con el calendario de la Liga Colombiana II-2024.

Esto será todo un dolor de cabeza y doble esfuerzo en temas logísticos para Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali y sus respectivas hinchadas. Seguramente, Dimayor deberá intervenir para ayudar a la solución, pues por estas fechas (agosto y septiembre) se estarán disputando fechas del ‘Todos contra Todos’.

El calendario Conmebol de Millonarios, Nacional y América también podría afectarse

Además, cualquiera de los tres que avance de ronda en torneos internacionales, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, deberá mirar alternativas en cuanto a la sede. Por estas fechas (31 de agosto al 22 de septiembre), se estarán jugando los cuartos de final de ambas competiciones Conmebol.

Nacional, Millonarios y América manejarán posibilidades siempre y cuando logren instalarse en esta instancia, pues el Atanasio Girardot, Pascual Guerrero y El Campín estarán bajo el dominio total de FIFA.

Actualmente, América de Cali está cerca de comenzar las actividades en la Copa Sudamericana, mientras que Atlético Nacional se juega la vida en la fase previa de Copa Libertadores contra Nacional de Paraguay y Millonarios alista su debut en la fase de grupos. Por otra parte, el Mundial Femenino Sub 20 llegará a su edición número 11 y se jugará en nuestro país desde 31 de agosto hasta el 22 de septiembre de 2024.

La inspección de la FIFA a los estadios de Colombia

“Todas (las sedes) nos han dado el total apoyo para cumplir con los requisitos de la organización y acogerse a los más altos estándares. Sin duda, estamos preparados para recibir a las 24 selecciones nacionales en nuestro país”, dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en medio de la inspección.

“En estos momentos está una comisión de la FIFA de siete personas en Colombia. El sábado estuvieron en Cali. Estuvieron el domingo y el lunes en Bogotá y este martes estarán en Medellín”, agregó Jesurún.

“Eso va muy bien, es un torneo de 24 selecciones que se jugará por primera vez en la historia, en esta categoría de la FIFA, pero sabemos que el compromiso de los alcaldes de estas tres ciudades es total y completo, así como del Gobierno Nacional”.

Colombia se alista para el Mundial Femenino Sub 20

Por ser local, la Selección Colombia Femenina Sub 20 está clasificada y deberá buscar la manera de ser protagonista. El equipo de guerreras irá a zonas donde seguramente será muy bien recibida en las gradas y no faltará el furor y el apoyo. ‘La Tricolor’ llegará a este torneo con grandes sensaciones luego de ser finalista del Mundial Sub 17 y la posterior clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Será una linda oportunidad para mostrar el talento futbolístico y los avances de las categorías menores del ámbito femenino en Colombia, además de pelear por el título. Se espera que la joya Linda Caicedo esté en convocatoria y haga ilusionar a toda la nación colombiana con el trofeo.