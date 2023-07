Juan Fernando Quintero volvió a hablar en medios de comunicación luego de su salida de Junior, habló del presente del equipo ‘tiburón’, las declaraciones del ‘Bolillo’ y su futuro cercano donde no se descarta que siga en el Fútbol Colombiano. Según lo hablaron en ESPN, Millonarios y Medellín están sobre la mesa, aunque no hay nada formal, no se descartan.

Sobre el cuadro ‘poderoso’, equipo del cual es hincha, dijo: “tengo la mejor relación con Raúl y el presidente Daniel, nunca se ha hecho nada formal, en enero estábamos cerca de cerrar un contrato, las puertas están abiertas, pero no ha habido iniciativa por ningún lado, espero volver, es el equipo de mis amores, hoy la realidad es que no hemos tenido charlas”.

En cuanto a su futuro aseguró que esta o la otra semana ya definirá para dónde va: “tengo propuestas, no quiero dar un paso en falso, debo sentirme bien y analizar varias ofertas, esta semana o la otra vamos a tomar una decisión”.

Cuando se le preguntó por Millonarios, expresó: “estamos en contacto con Gamero, es un gran amigo mío, hemos hablado de todo, pero hablar de equipos sería una falta de respeto, todos tienen una actualidad, estamos escuchando todas las ofertas”.

MIRA AQUÍ EL VIDEO CON SUS DECLARACIONES

Finalizó hablando de las condiciones que necesita para fichar con algún equipo: “quiero un proyecto deportivo donde uno encaje y gane, hay que tener mentalidad y jerarquía, analizo todo eso, la tranquilidad de mi familia, la ciudad, entre otras, me siento en mi mejor edad, tengo mucho para dar, quiero dejarle algo al fútbol, mi retiro será en tres o cuatro años”.