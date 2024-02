Y para qué irse a vivir a Suiza y perderse de estas cosas. Cuando parecía que la sexta fecha de la Liga Colombiana I-2024 iba a estar centrada en los goles, polémicas y hasta las peleas que se dieron en el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios, Eduardo Luis López soltó la bomba que le gustaría ser presidente de Colombia. ¡Iván Mejía no dudó en reaccionar!

En el fútbol profesional colombiano, Eduardo Luis ha creado un estilo que lo llevó a ser uno de los relatores más populares. Algunos lo aman y otros lo odian, pero la verdad es que tiene un estilo que marca diferencia. Puede pasar de crearle una canción a Millonarios y narrarle un gol a un árbitro hasta empezar a contemplar la idea de llegar a lo más alto del poder político en Colombia.

¿Tiemblan Gustavo Petro, Álvaro Uribe y compañía? Todo empezó a raíz de una revelación que le hizo el mismo relator del canal Win Sports al diario El Espectador. “Ojalá que el día que me meta a la política no tenga problemas económicos“, empezó diciendo López antes de soltar la bomba que haría reaccionar al mismísimo Iván Mejía.

De acuerdo al artículo 191 de la Constitución Política, la persona, en este caso es Eduardo Luis López, que tenga el deseo de ser presidente de Colombia debe cumplir las siguientes condiciones: ser colombiano de nacimiento, ser mayor de 30 años y ser ciudadano en ejercicio. El narrador de Win Sports cumple esas condiciones y ya tiene el primer apoyo de renombre. ¡Oh, oh!

“Me gustaría ser presidente de la República, pero eso no es tan simple. De hecho, nosotros no tenemos credibilidad. Casi todos los que somos de los medios y que nos metemos a la política nos quemamos, casi todos. Sé que hay excepciones, pero en general la gente no nos cree y los entiendo. No los culpo, pero me gustaría servir. Obvio, uno tiene que hacer el camino, llegará su momento. No es ahora. Estoy enfocado en otras cosas profesionales, pero no niego que me gusta”, le confesó Eduardo Luis al diario El Espectador y la reacción de Iván Mejía estaba por llegar.

Así reaccionó Iván Mejía al saber que Eduardo Luis quiere ser presidente de Colombia

Hasta ya se animaron a ponerle slogan con la frase “pidan el subsidio”. El deseo de Eduardo Luis López por ser presidente de Colombia causó tanto revuelo que hasta Iván Mejía, periodista retirado tras 50 años de carrera, tuvo una épica reacción al compartir la noticia y comentar: “¡¡Pida domicilio!!”. Por lo menos, el famoso relator de Win Sports ya tiene un primer voto asegurado.

Eduardo Luis ya tuvo un primer acercamiento con la política

La Alcaldía de Envigado decidió hacerle un homenaje a Eduardo Luis López y a otros periodistas por ser el Día Clásico de Periodista en el recinto del Concejo de Envigado. Un primer acercamiento del narrador de los canales Win Sports y RCN con la política que no solo lo llevó a decir que se sentía “feliz y honrado por este reconocimiento. Amo el periodismo y mi profesión”, ahora también contempla llegar a ser presidente de la República.