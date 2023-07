El ya exjugador del Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero, habló con el programa Saque Largo, de Win Sports, y allí entregó ‘su verdad’, luego de que el director técnico, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, habló de lo sucedido con el jugador tras su salida inesperada del club.

“El narcicismo y la prepotencia hacen que pasen estas cosas. El dueño de la verdad es el tiempo”.

“Yo voy a ir más atrás. El fútbol cuando tu firmas un contrato a nadie se le asegura la titularidad. Yo por tomar una decisión personal, que le diga al señor Fuad “yo no encajo”.

“Yo en ningún momento fui a robar, yo vine a ser feliz. Yo vine porque el señor Fuad y el entrenador Reyes me llaman. El profesor Hernán Darío no es malo, lo admiro mucho, siempre se lo expresé, pero hoy estamos en el 2023”.

“Respeto toda la historia del fútbol colombiano, todo lo que hemos construido, se lo pueden preguntar a cualquiera que ha hecho historia, pero lamentablemente los traumas de las personas y su autoestima, no puede pretender que te condicione”.

“Hoy mi hija tiene 11 años y la trato distinto de cuando tenía 3. Yo no cuestiono a lo que el profesor juega, pero yo siento que no encajo y no podía explotar mis capacidades”.

“Pasa lo del capitán histórico, lo de Bacca, empiezan los entrenamientos, el análisis en general y yo le digo con toda sinceridad “yo no encajo”. Yo hice toda la pretemporada, no tengo ningún problema con correr”.

“Hace tres meses salieron los videos que decían “que se vayan todos, que se quede Juanfer solo”, el espectador no es estúpido, me trataron estupendo, este es el lugar donde yo quiero estar y yo veo estos últimos tres días, es irónico. No se cuestiona las formas en las que juega el profesor, y es respetable, pero yo no encajo, yo soy realista conmigo mismo”.

“No me cayeron mal las palabras del ‘Bolilllo’, yo no puedo pretender que todos piensen igual. Yo simplemente sentí que no encajo, fui a donde Don Fuad y le expresé lo que sentía”.

“Yo no cuestiono las formas, yo no encajo en el sistema táctico de él. Sí, él me lo dijo ‘Juan Fernando te voy a llevar de a poco’, en ningún momento yo me sentí mal. Me cambió de equipo y después incluso dijo: ‘no vi tantas opciones de gol en el equipo titular'”.

“No tenía ofertas, estaba muy tranquilo en el Junior de Barranquilla, estaba haciendo vueltas para estabilizarme con mi familia”.

“En principio yo estaba negociando con el Flamengo, yo dejé muchas cosas por ir a Junior, yo tomo mis decisiones porque yo quiero. Yo he sido feliz todo el tiempo en el Junior”.

“Estoy dando mi versión y lo que pienso y no lo que ustedes quieran interpretar. Alguna vez me gustaría que el profesor se sentara conmigo y me conociera para entender varias cosas”.

“Hay dos historias y ninguno de los dos tendrán la razón, es lo que yo siento. Pero eso de que yo soy el único dueño de la verdad, deja mucho que desear del profe”.

“El profe va a jugar 4-4-2 con dos delanteros, pero yo no soy delantero, yo soy un volante que baja, que crea juego y opciones con pases cortos, largos, pero yo en ese sistema no encajo. En los dos amistosos me puso de doble delantero y yo no encajo y al final él optó por poner los dos delanteros”.

“Lo que me molestó más fue todas las cosas que salieron. Yo no tuve problemas con el ‘Pánzer’, ni con nadie. Me dieron la mano todos, ya si alguno me la dio con hipocresía pues es cuestión de ellos”.

“Yo vivo el presente, el futuro es incierto, hoy no tengo club. Yo quiero que la gente de Barranquilla sepa que estoy muy agradecido, la historia se ha tergiversado, pero sé que eso hace parte de la vida. En mi corazón van a estar siempre por como se comportaron conmigo”.

“Cuando tomo la decisión es porque ya no había vuelta atrás, a muchos les parecerá arrogancia o pataleta, pero es lo que pasa normalmente. Las formas después no se manejan bien y hay que convivir con eso”.