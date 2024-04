El arbitraje en el fútbol colombiano vuelve a ser un tema de discusión. En esta oportunidad ha sido el máximo accionista de Patriotas, César Guzman el que ha estallado contra Dimayor por las decisiones arbitrales. El mandamás del ‘Lancero’ ha hecho una polémica petición a la liga con respecto al videoarbitraje (VAR).

Patriotas es uno de los equipos que lucha por alejarse del descenso en este inicio de 2024. El equipo de Boyacá es último de la tabla con solo 15 puntos y un promedio de 0.78. Ahora la dirigencia ha salido a reclamar fuertemente por las decisiones arbitrales.

Patriotas cayó por goleada 0-3 en el partido de este domingo 28 de abril ante Deportivo Pasto en el Estadio La Independencia. Si bien no había gran cosa en juego, el plantel local necesita sumar puntos sin no desea comprometer su permanencia en la primera categoría.

Problemas con el VAR en el partido de Patriotas

Durante este encuentro ocurrió algo totalmente insólito. Luego de solo 10 minutos de juego, el VAR dejó de funcionar. El problema no pudo ser solucionado y el partido tuvo que completarse sin el apoyo de la tecnología. Los locales acabaron perdiendo por goleada.

VAR, Liga BetPlay Dimayor 2024-I (VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff)

Esta no es la primera vez que un partido de la Liga BetPlay Dimayor se juega sin el VAR desde su implementación general en el año 2020. El pasado 14 de abril se disputó sin VAR el encuentro entre Deportivo Pasto y Millonarios. No obstante, en esta oportunidad no se debió a un problema técnico, sino a un asunto externo que impidió el traslado de los equipos.

El duro pedido de Patriotas

Luego de la derrota, el máximo accionista de Patriotas, César Guzmán estalló contra la liga y pidió públicamente que se anulara el contrato con el VAR. Vale recordar que en Colombia, la empresa encargada de prestar este servicio es Mediapro.

“Exijo a Dimayor terminación unilateral del contrato del VAR por incumplimiento del proveedor en otros partidos sin el servicio alegaron fuerza mayor hoy en Tunja (lo que) obedeció a negligencia e impericia. Vergonzoso (que) Dimayor autorice partido sin VAR violando el equilibrio deportivo” dice el mensaje del dirigente en sus redes sociales.