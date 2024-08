A primera hora, al siguiente día del partido, César Guzmán, presidente de Patriotas, habló en Antena 2 y expresó su enojo por lo sucedido. Según el dirigente, al club boyacense lo quieren “descender a la fuerza” y nota ciertas injusticias en el torneo. A eso se agrega que desde el semestre pasado, el equipo de Harold Rivera no levanta cabeza, no muestra un buen fútbol y abunda por los puestos de abajo en la tabla de posiciones.

