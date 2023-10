“Si no clasifico a los 8 me voy”: la advertencia de un jugador de Cali

Deportivo Cali no pasa por un buen momento en la Liga Colombia. Desde hace varias temporadas el cuadro ‘azucarero’ está en crisis institucional que pasa por la carencia de resultados positivos. El Cali entraría en 2024 a luchar en contra del descenso de mantenerse como viene. Un jugador referente del equipo hizo una fuerte advertencia si no clasifican a los 8.

Jhon Vásquez entregó una frase en medios de comunicación que dio de qué hablar y generó opiniones divididas entre los hinchas del club y los seguidores de los demás equipos, algunos estuvieron a favor, mientras que otros lo criticaron fuertemente.

Advertencia de un jugador del Cali si no clasifican a los 8

Jhon Vásquez habla con el ‘Súper Combo del Deporte’ de RCN Radio y aseguró que se va del equipo si no clasifican: “hoy lo digo públicamente aquí, si no clasifico a los 8, yo me voy del Cali”. Sus palabras fueron contundentes y se comprometió a darlo todo para llegar a los cuadrangulares y pelear por un título.

Agregó que: “no puedo seguir con más fracasos. Si no clasificamos se tiene que ir todo el mundo. El Cali es un equipo grande e histórico, por su ADN todos los campeonatos tienen que clasificar a los 8”.

¿Cómo va Deportivo Cali en la Liga?

El Deportivo Cali viene de perder 2-3 ante Junior de Barranquilla en un partido lleno de emociones de principio a fin. El conjunto ‘azucarero’ cayó de visitante, pero tiene todo servido para clasificar a los cuadrangulares.

En la tabla de posiciones es 11 con 20 puntos y -1 en la diferencia de gol. Tiene un partido menos en el calendario con el que se pondría al día e ingresaría al grupo de los ocho. El octavo, que es Millonarios, tiene 22 puntos y dos partidos menos, pero el séptimo, que es Santa Fe, tiene 23 y el calendario al día.

De ganar este miércoles ante el Deportes Tolima, juego que disputará de local desde las 6:15 p.m. alcanzaría y pasaría por diferencia de gol al cuadro ‘cardenal’.