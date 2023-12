Los hinchas de Junior de Barranquilla aún celebran el título de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II y han sido muchas las críticas al formato del torneo. Uno de los principales detractores ha sido la leyenda, Faustino Asprilla, quien tuvo un tenso debate con el DT del ‘Tiburón’, Arturo Reyes.

Junior de Barranquilla consiguió el título de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II al vencer en la tanda de penales a Independiente Medellín. El equipo rojiblanco consiguió su décima estrella y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores de forma directa.

El formato de la liga ha generado mucha polémcia y varias figuras han salido a criticarlo. Vale recordar que el nuevo campeón del campeonato logró clasificarse a los cuadrangulares finales siendo sextos en la tabla del Clausura y logró evitar a grandes candidatos como Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali.

Uno de los principales detractores de este formato es la leyenda del fútbol colombiano, Faustino Asprilla. El exjugador de Atlético Nacional no tuvo filtros en un programa de ESPN, en el que tuvo un fuerte cruce con el entrenador de Junior, Arturo Reyes.

Duro debate en televisión

Luego de que Asprilla criticara el formato del campeonato, Arturo Reyes salió a pedir que no se demeritara el logro de Junior. “Tino, así fue campeón América, así fue campeón Nacional, así fue campeón Millonarios, y ustedes todos hablaron de que eran justos ganadores“.

Ante el reclamo, el exjugador de la Selección Colombia criticó el camino que recorrió Junior para llegar a la final. “Es que yo vengo diciendo que este torneo es muy mal diseñado, que se presta para eso, porque un equipo que viene mal, a lo último… ¿a quién le ganaron ustedes para clasificar? ¡A tres equipos eliminados, y entraron!“

“Gócense el título, muy bonito y todo, pero el torneo está muy mal diseñad. Si el torneo fuera como el campeonato brasilero, pues nos daría que los mejores equipos pelearían por el título, inclusive equipos históricos como Vasco y como Santos se juegan el descenso, porque allá no premian la mediocridad, aquí sí la premian. ¿Qué hacemos si el campeonato es así?” agregó.

Luego de estas palabras de Asprilla, Reyes enfureció y saltó en defensa de su equipo. El tono de la conversación se tornó cada vez más elevado en el programa en directo. “¡Vaya y ponga la queja en el CAI! ¡Estás demeritando el trabajo del equipo!“.

“Yo no me estoy escondiendo de nada. Estoy diciendo que para mí, para Faustino Asprilla, el fútbol colombiano es muy mediocre porque se da eso. Siempre lo he dicho, gane Nacional, gane América. La mediocridad no es de Junior, es del torneo” respondió ‘Tino’.