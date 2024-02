La última vez que Michael Rangel jugó en Colombia fue en un partido Deportes Tolima vs. Atlético Nacional, con victoria 2-1 del club tolimense el 27 de junio de 2022. Por otra parte, su última presentación con un equipo colombiano fue en esa misma temporada, cuando la institución de Ibagué tuvo una dura caída ante Flamengo, 7-1 en Copa Libertadores, el 7 de julio 2022.

El ‘Rompecorazones’ pudo firmar con Alianza FC gracias a que se encontraba como jugador libre. En el partido contra Boyacá Chicó en la ciudad de Tunja, por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2024, Michael Rangel ingresó al minuto 67’ por Emerson Batalla. El atacante no tuvo muchas oportunidades para marcar, pero se destaca su regreso y seguramente será cuestión de tiempo para que sea titular.

Algo que no puede pasar desapercibido. Michael Rangel vuelve al fútbol colombiano tras dos años de ausencia. ‘El Rompecorazones’ ya debutó con sunuevo club en la primera división y espera ser figura, goleador y porque no, también campeón. Este atacante, antes de volver al FPC, pasó por el Aucas de Ecuador y Central Córdoba en Argentina, donde solamente jugó 15 partidos (8 en el fútbol ecuatoriano y 7 en el argentino).

