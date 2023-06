Junior de Barranquilla ha sido uno de los clubes de la Liga Colombiana que más se ha visto involucrado en los últimos meses en escándalos por la indisciplina por parte de sus jugadores, hechos por los que sus hinchas han expresado su malestar, además de que ha tenido repercusión en el nivel del equipo.

Uno de los jugadores que fue cuestionado hace algunos meses fue José Ortiz, defensor que tiene contrato hasta el 2025 y terminó siendo muy resistido por parte de la afición ante las constantes denuncias de aparentes actos de indisciplina, sucesos que terminaron sentenciando su salida del cuadro ‘rojiblanco’ hacia el Deportivo Independiente Medellín como cedido.

Ortiz habló en una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, allí se defendió de las acusaciones e indicó que siempre fue un profesional en el Junior y que solamente se decían mentiras, en donde lo vinculaban con llegar ebrio a los entrenamientos.

“Todo el mundo habla y no le pregunta a uno. Se dejan llevar por lo que han escuchado y hay cosas que son ciertas, otras no. Desde que salí de Santa Fe tengo una reputación que no es cierta, a todo mundo le gusta salir y compartir, pero yo he sido siempre profesional en mi trabajo. Nunca van a escuchar que llegué borracho”, dijo el defensor.

El futbolista siguió insistiendo indicando que “se dicen muchas cosas que no son ciertas. Ahora llego a Medellín y escucho lo malo porque uno queda manchado. José Ortiz no es un buen jugador, sino que le gusta la noche, le gusta tomar y eso no es cierto. Yo siempre he sido un señor, he sido correcto y nunca he fallado en mi trabajo”.