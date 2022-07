Víctor Cantillo fue una de las grandes figuras de Corinthians en la clasificación a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores ante Boca Juniors, es por esto que el exfutbolista, Martín Arzuaga, lo comparó con un crack del Barcelona de España.

En el programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, el 'Toro' aseguró que Cantillo es el Sergio Busquets del fútbol sudamericano.

"En este muchacho veo un ‘crack’, una evolución y un crecimiento impresionante. Busquets no necesita pegarle patadas a nadie y Busquets es el diez del Barcelona, lo fue cuando tuvo a Xavi y a Iniesta a los costados. También es el ocho y tiene buen pie. Podría (Cantillo) ser el Busquets sudamericano", afirmó Arzuaga.

El panelista también hizo un análisis de la función que cumple el colombiano en el equipo brasilero, partiendo desde la mitad de la cancha.

"Él no quita balones, los balones le llegan porque está bien posicionado. De ahí es que empieza el juego. Es muy importante porque él es el cinco y no hace grandes recorridos. Sí, quita, pero no hace grandes recorridos. Desde ahí comienzas a armar las jugadas que resultan siendo productivas para Corinthians".

Aquí el video con las palabras de Arzuaga: