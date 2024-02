Seis meses le duró la dicha a James Rodríguez en Brasil. Sin debutar en 2024, el colombiano desató el malestar en la dirigencia de Sao Paulo luego de no asistir a Belo Horizonte con el equipo. Se disputó la Supercopa, el club le ganó a Palmeiras, pero el cafetero fue el único jugador de toda la plantilla que no asistió, ni siquiera para apoyar a sus compañeros desde la tribuna.

A raíz de eso, se formó una nueva y gran novela con James y esta ya tuvo su desenlace. El colombiano pidió rescindir su contrato con Sao Paulo y el club está adelantando para finiquitar la salida del jugador. La dirigencia no está contenta con su actitud y el ’10’ ya manifestó su inconformismo por tener pocas oportunidades en el equipo. ¡Ni siquiera lo inscribieron para jugar el Torneo Paulista!

Crítica lapidaria contra James Rodríguez por su salida de Sao Paulo

Como era de esperar, la noticia de la salida de James Rodríguez de Sao Paulo desató una nueva y enorme ola de críticas contra el jugador. Hace seis meses firmó su llegada a Brasil y ahora está pidiendo su salida por no tener continuidad. En el club manifestaron que el colombiano tiene recurrentes problemas físicos que le impiden entrenar con normalidad. El ’19’ asegura a su entorno que no tiene ningún inconveniente.

Ante ese panorama, el primero en reaccionar fue Carlos Antonio Vélez. El periodista no perdió la oportunidad para volverle a lanzar un duro dardo al mediocampista: “Ya no es por el frio, ni por que comen con las manos, es por… siempre hay lago para no cumplir y salir corriendo. Más de lo mismo”.

Vélez hizo referencia a los argumentos recientes que entregó James Rodríguez cuando se le preguntó por su salida del Bayern Múnich o de Qatar. Desde su salida del Real Madrid, el talentoso creativo no encuentra estabilidad en ninguna parte donde ha ido. Así como se fue de Sao Paulo, ocurrió igual con Everton, Al Rayyan y Olympiacos.