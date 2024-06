No fue un día más en la carrera de James Rodríguez porque llegó a los 100 partidos con la Selección Colombia. Sin embargo, la euforia del momento no lo llevó a dejarse seducir por los rumores que un equipo grande de Sudamérica lo quiere, y lo descartó con un contundente mensaje

“James parece estar con los días contados“, sostuvo Jorge Nicola, periodista brasilero del canal Paramount +, sobre el futuro del volante colombiano. ¿La razón? Luis Zubeldía pasó a ser el tercer técnico en Sao Paulo que no le da los minutos esperados al jugador colombiano.

El último partido en el que James Rodríguez sumó minutos en Sao Paulo fue el 29 de mayo contra Palmeiras. De ahí en más, el ’10’ no volvió a ser convocado por el el entrenador y hasta el presidente del equipo brasilero habló sobre el futuro incierto del mediocampista.

Primero, Julio Casares, presidente de Sao Paulo, sostuvo que “no juega, pero su llegada ya ayudó. Nos convirtió en protagonistas de importantes fichajes. El jugador a veces no encaja por motivos físicos o decisiones técnicas. Si se va que sea tan natural como su llegada“. Luego, el mismo dirigente añadió que “no tenemos ninguna propuesta por James, esperaremos al final de la Copa América“. Mientras todo esto pasaba, se hizo público el interés de Boca Juniors.

James lleva 2 goles y 4 asistencias con Sao Paulo. (Foto: Imago)

“El mercado de pases se está moviendo y les voy a decir algo que no es descabellado pensar en este fichaje para Boca. James Rodríguez es un deseo, un viejo gusto de Juan Román Riquelme (presidente del equipo), tal como pasó con Edison Cavani. Muchas veces lo cumple y a mí me dijeron que el jugador ve con buenos ojos esta posibilidad de sumarse al cuadro Xeneize, dicen que está ansioso por venir”, afirmó Federico Bulos, de ESPN, el 5 de junio y la respuesta del colombiano a este interés estaba por llegar.

El primer equipo que James Rodríguez descartó para su futuro

Luego de la victoria de Colombia contra Bolivia del 15 de junio, a James le hicieron tres preguntas seguidas cuando atendió a los medios de comunicación: “¿Ha hablado con Boca, con Riquelme? ¿Vuelve al fútbol argentino? ¿Ha pasado algo?”. La respuesta del ’10’ fue contundente: “No, no, no”. Sin embargo, la periodista de ESPN insistió: “¿Jugaría otra vez en Argentina?”. El capitán de la Tricolor volvió a ser claro: “Creo que no es una de mis posibilidades. Creo que no hace parte de mi proyecto y creo que todavía falta mucho para eso“.

El mensaje de James por llegar a los 100 partidos con la Selección Colombia

La mente de James Rodríguez está puesta en el lunes 24 de junio a las 5:00 PM cuando la Selección Colombia debute contra Paraguay en la Copa América 2024, así que nada mejor que celebrar un nuevo hito en la Tricolor con el siguiente mensaje en Instagram: “Hoy (15 de junio) ha sido un día muy especial para mí, cumplir los 100 partidos con la camiseta que más amo es un sueño hecho realidad, siempre intento darlo todo por esta hermosa camiseta. Ha sido un lindo camino y lo he disfrutado al máximo! sé que lo mejor estar por venir”.