Wuilker Faríñez fue uno de los arqueros que más sonó para regresar al fútbol colombiano, tanto así que tres equipos estuvieron muy cerca de contratarlo, pero lastimosamente para el futbolista, no pasó la totalidad de los exámenes médicos y deportivos, por lo que su contratación se cayó en dos oportunidades, suceso que llamó mucho la atención.

Ante la negativa en el FPC y la necesidad del golero de encontrar un club para terminar su recuperación y así poder regresar a la competencia, el talentoso guardameta regresará a sus orígenes y al club que lo dio a conocer, se trata del Caracas de Venezuela, equipo del que surgió desde las divisiones menores

Por medio de un emotivo video, el cuadro caraqueño confirmó que Faríñez regresa como refuerzo para lo que será el año 2024, así lo publicó en sus redes sociales, junto al mensaje: “Nunca dejaremos de creer en ti. Bienvenido a tu casa, Wuilker”, el club de la capital venezolana le presentó a sus hinchas lo que es sin duda una gran contratación, de cara a lo que será su participación en la Copa Conmebol Libertadores.

La llegada de Wuilker al Caracas tomó por sorpresa a muchos, teniendo en cuenta que es un jugador con un importante recorrido, pero que además salió de uno de los clubes protagonistas de la Liga 1 de Francia como el Lens, club con el que rescindió su contrato, por lo que se esperaba que tuviera la oportunidad de jugar seguir en el exterior y no regresar tan pronto a su país.

Los dos clubes del FPC que estuvieron cerca de contratar a Wuilker Faríñez

Cabe recordar que Atlético Nacional fue el primer club que trató fichar al golero venezolano, tanto que lo llevó desde Francia a la ciudad de Medellín, pero al realizarle los exámenes para saber si podía competir, no los pasó, a pesar de estar bien médicamente, por lo que el cuadro antioqueño decidió no ficharlo, debido a que necesitaba un arquero que llegara de inmediato a jugar.

Posteriormente, Deportivo Pereira también buscó contratar a Wuilker, pero, tras cerca de cinco días realizándole los exámenes médicos, finalmente el club, junto al cuerpo técnico comandado por Leonel Álvarez, decidieron no ficharlo, por lo que finalmente el guardameta terminó yéndose para el Caracas.

¿Y qué pasó con Millonarios?

Cabe recordar que el único club colombiano en el que ha jugado Faríñez ha sido Millonarios, equipo en el que brilló y terminó siendo vendido al Lens de Francia. Después de no pasar los exámenes en Nacional, la dirigencia del ‘azul’ habría buscado a Wuilker, pero la oferta al parecer no fue muy buena, por lo que el arquero no la aceptó.

