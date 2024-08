El mensaje de James Rodríguez que lo acerca a un fichaje histórico con River Plate

“Un grande de América pasa un mal momento, pero volverá pronto porque él y sus hinchas lo merecen. Vamos gente de River, no pierdan la fe”, escribió el futbolista en la red social X, que en ese tiempo se llamaba Twitter. Mientras vivía uno de sus mejores momentos de su carrera con el Porto, no le perdía vista a la ‘Banda Cruzada’.

James durante la Copa América 2024. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

La fuente añadió que habría voluntad por parte de James para unirse al equipo argentino. Vale recordar que en Argentina no es ajeno su nombre, ya que dio sus primeros pasos como profesional en el plantel de Banfield bajo la dirección técnica de Julio César Falcioni. En medio de la ‘bomba’, también se conoció el mensaje del cucuteño que lo acerca a un fichaje histórico con uno de los más grandes de Sudamérica.

