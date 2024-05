James Rodríguez no pasa un buen momento en Sao Paulo, todo parece indicar que no continuará en el fútbol brasilero, sin embargo, se sigue entrenando y preparando para lo que viene con la Selección Colombia en la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos. Además, está en busca de resolver su futuro en otro club.

Las críticas han sido una constante para el colombiano, que no cumplió con las expectativas en uno de los equipos más grandes de Brasil, sin embargo, nadie duda de su calidad y uno de ellos es Lucas Moura, referente del club, que habló sobre la situación de James en Sao Paulo y salió en su defensa.

Referente de Sao Paulo defendió a James por la situación con el club

Lucas Moura habló de la situación de James Rodríguez: “James es un jugador que no necesita comentarios por la carrera que ha tenido. Evidentemente en São Paulo no es lo que él esperaba, no es lo que esperaban los aficionados. Pero sigue siendo nuestro jugador y se entrena todos los días”.



Además, indicó que es “una situación del club, del entrenador, de él mismo… no les corresponde a los jugadores hablar. Mientras sea jugador del São Paulo, lo apoyaremos y veremos qué pasa en los próximos pasos”.

Foto by Miguel Schincariol/Getty Images)

La oferta de Europa que llega por James Rodríguez

Para nadie es un secreto que varios equipos se han interesado en James Rodríguez y no han podido avanzar por temas económicos y otros factores extra futbolísticos, pero según Sheyla García, periodista de Win Sports, junto a Juan Felipe Cadavid, en su canal de Youtube, el ‘10’ estaría cerca de regresar a Europa.

Primero explicó la situación actual del volante colombiano: “James, es un hecho. Están buscando negociar en São Paulo el tema de unos dineros altos que el club le deben a él desde su llegada. Por eso han partido muchas cosas de exponerlo, los técnicos, los varillazos”.



Y luego agregó la información que sorprendió a más de uno: “James no va a seguir allá porque siempre ha tenido claro que su prioridad es volver a Europa y tiene algo muy encaminado. Faltan algunas cosas más allá de exámenes médicos. Pero a hoy la oferta más cercana de James para seguir en competencia está en Europa y España. Va muy avanzada y ojalá se le dé. Él está feliz”.