Richard Ríos no guardó nada y reveló un secreto de 'fina coquetería' para conquistar

Muy pocas veces mira hacia atrás. La mirada es hacia el arco rival y demás compañeros para desordenar defensas. Se atreve a rematar al arco y también se abona su capacidad de recuperar balones y no temer en el ‘uno a uno’. Por estas capacidades, Lorenzo lo valora altamente y grandes de Europa lo tienen en la mira.

Y es que Richard no solamente tiene características de volante moderno. Su despliegue es casi perfecto. Lee las situaciones en la cancha y se ubica para recibir o prepararse para recuperar. Su técnica rompe espacios o los crea. Descongestiona la posesión de pelota y siempre hay enfoque de ataque.

