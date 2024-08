Entendiendo la pertinencia de la participación y preparación de los atletas y Para atletas no solo en París 2024, sino en competencias programadas en el calendario nacional e internacional, el Gobierno del Cambio ha priorizado los programas de apoyo al alto rendimiento y continúa cumpliendo con el compromiso de la destinación de recursos importantes, que, en porcentaje, lo convierten en el mayor aportante de dinero a las federaciones y a los Comités Olímpico y Paralímpico durante cada vigencia”.

Alejándose del particular y yendo al plano general, el Ministerio del Deporte cuenta que da un apoyo económico mensual a 430 atletas de alto rendimiento, con una inversión que redondea los 1.500 millones de pesos. Incluso, la entidad afirma que en 2024 se le dieron recursos por más de 2 mil millones de pesos a la Federación Colombiana de Gimnasia.

Es que la historia de Ángel Barajas no es muy diferente al resto de medallistas olímpicos colombianos. Ha tocado duro y hacerle frente a las adversidades. Junto a su mamá, Angélica Vivas, el deportista cucuteño nunca se cansó de soñar y hasta guardó un espacio en su casa para la medalla olímpica, que cayó en París 2024, abriendo un enorme camino pensando en el oro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.