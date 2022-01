El ídolo y capitán de Millonarios, David Silva, defendió a su colega Jhon Duque y se refirió a su fichaje con Atlético Nacional para 2022. Si todo marcha bien, en las próximas horas el jugador proveniente del fútbol mexicano firmará su nuevo contrato con el club verdolaga.

Jhon Duque es uno de los volantes de primera línea más llamativos de Colombia. En el exterior, ha jugado con Atlético San Luis, en México. Precisamente, este jugador fue campeón con Millonarios en el 2017 al derrotar en una inolvidable final a Santa Fe, su rival de patio.

Es canterano e ídolo de Millonarios, se ganó un lugar especial en la hinchada azul e incluso le dicen el 'Ingeniero'. Uno de los volantes que desde que terminó su vinculación en el Atlético San Luis, ha estado en el radar de varios clubes en el FPC, comenzando por el mismo equipo bogotano.

Los hinchas de Millonarios comenzaron a ilusionarse con Jhon Duque de vuelta, pero todo fue cambiando al pasar de los días y ahora está muy cerca en Atlético Nacional. Uno de los referentes del equipo azul, David Silva, se refirió a esta posible operación y comentó su punto de vista.

“Hay que entender nuestra profesión, es trabajo. No sabe uno las situaciones. Porque no sé cómo es en el ámbito periodístico. Pero, si tú no tienes trabajo en un momento y sale un trabajo en otro lado, hay que trabajar. Todos tenemos necesidades y cosas que pagar. Eso sí, ya le dije que su túnel sí le hago”, dijo David Silva en el VBAR de Caracol Radio.