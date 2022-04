Sigue el novelón del lateral Andrés Felipe Román con Millonarios, la pregunta es si habrá renovación o no. Es todo un dilema, pues sectores de la prensa y cercanos al club azul afirman que las negociaciones están estancadas y que todo llevaría a que el jugador quede como agente libre y busque nuevos rumbos.

Así lo afirmaba el VBAR de Caracol Radio, el programa aseguraba que Andrés Roman no iba a renovar el contrato con Millonarios y ya comenzaría a mirar alternativas en otros clubes. Cabe recordar que el equipo embajador ha intentado alargar el vínculo con la idea de que si hay una oferta, se logre obtener un recurso económico.

Pese a esta versión, por fin habló el representate de Andrés Román, Carlos Scoles, en la tribuna Mundo Millos, donde deja claro qué es lo que realmente sucede y porqué no se ha dado la renovación que tiene los ojos de los hinchas encima. Muchos fanáticos esperan que el lateral, quien superó una falla cardiaca, pueda ampliar el vínculo.

"No tengo reuniones pactadas, no me llamaron", dijo Carlos Scoles respecto a si hay diálogos planteados con Millonarios. A su vez, desmintió las versiones que han surgido en los últimos días: "A mí nadie me dijo nada, la verdad no sé quién dijo eso en Millonarios".