Millonarios ya pasó la página de lo que fue el empate en la ida ante Atlético Mineiro por la Copa Conmebol Libertadores, y ya piensan en lo que será el clásico ante Atlético Nacional por la Liga Colombiana, duelo del que habló el entrenador Alberto Gamero.

En rueda de prensa, al técnico del conjunto capitalino le consultaron sobre si pondrá una nómina alternativa para el partido contra el 'verdolaga', y aunque no lo confirmó, sí dio a entender que pondrá un equipo por lo menos alternativo para el clásico, lo que es un mensaje para lo que podría plantear el DT del 'verde', Paulo Autuori.

"Vamos a mirar, mañana tenemos entrenamiento y viajamos pasado mañana. Los jugadores hicieron un desgaste grande y el sábado tenemos partido y después del partido hay que viajar, entonces hay desgaste", dijo inicialmente Gamero.

Y después agregó: "El jugador puede que te llegue a jugar el sábado, pero el miércoles ya no llega. Los que jugaron ante Deportivo Cali me dejaron tranquilo y ante Caldas así se haya perdido, fue un equipo que me gustó. También pienso que hay jugadores que merecen una oportunidad", expresó.

De esta manera, Millonarios afrontaría el duelo ante Atlético Nacional en Medellín sin su nómina titular, ya que la guardará para lo que será el partido de vuelta ante Atlético Mineiro, en donde definirá si ingresa o no a la fase de grupos de la Libertadores.