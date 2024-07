Este miércoles 24 de julio se jugó el clásico colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional. El Verdolaga se llevó los puntos del Estadio Nemesio Camacho El Campín con un gol de penal sobre el final del partido. El entrenador, Alberto Gamero se quejó del arbitraje, refiriéndose al gesto de Alfredo Morelos hacia la hinchada.

Atlético Nacional se quedó con el clásico colombiano ante Millonarios, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II (fecha adelantada). Los de Medellín vencieron 1-2 con goles de Joan Castro y Edwin Cardona (penal). El gol de los locales lo anotó Danovis Banguero.

Fue un partido sumamente complicado para los Millos. Los locales la tuvieron cuesta arriba desde los minutos iniciales, con el gol de Castro al minuto 9′ y la expulsión del arquero Iván Arboleda al 19′. Aún así, lograron igualar las condiciones y pelear hasta el final. No obstante, la falta de Banguero sobre Morelos sobre el final le permitió al equipo antioqueño marcar el segundo gol a pocos minutos del final.

Polémico gesto de Morelos y la queja de Gamero

Luego de la definición de Edwin Cardona, Morelos hizo señas a la hinchada de Millonarios para que siguieran cantando. Esto fue tomado como una provocación y forzó la reacción de los jugadores del plantel Azul, algo que acabó con la expulsión de Leo Castro.

El entrenador del ‘Embajador’, Alberto Gamero compareció ante la prensa luego de la derrota y fue cuestionado por el arbitraje de Nicolás Gallo. El DT se quejó por el gesto que tuvo el delantero de Atlético Nacional frente a los fanáticos del equipo local.

“No soy la persona adecuada para venir a juzgar al árbitro, yo le dije que sí me molestó lo que hizo Morelos, porque está bien que festejen que hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Sin embargo, salimos perjudicamos nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leonardo Castro; eso fue lo que le pedí“.

Partido complicado

Gamero resaltó el arranque complicado que condicionó el partido. “No era fácil en una jugada de esas ir perdiendo el partido a los 9 minutos, después la expulsión, no era fácil replantear un partido; lo que hicimos estuvo acorde a lo que pensábamos. Me parece que Castro (Leonardo) por la derecha, y Córdoba por la izquierda, mantuvieron los dos laterales, la superioridad de ellos (Nacional) era por dentro porque intentamos sacar un mediocentro como Welchs“.