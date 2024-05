Millonarios perdió este domingo ante Atlético Bucaramanga en un partido que dejó molesta a la hinchada del cuadro capitalino y preocupados a los jugadores dirigidos por Alberto Gamero. Uno de los que salió a hablar en zona mixta fue Álvaro Montero, quien analizó lo que pasó en los 90 minutos y dio su opinión sobre el gol recibido.

Álvaro Montero opinó sobre el gol que le hizo Atlético Bucaramanga

El arquero de Millonarios opinó sobre lo que pasó en el partido, pero también tuvo la autocrítica necesaria de reconocer que no están haciendo bien las cosas. También habló sobre la anotación que recibió por parte del Bucaramanga.

“Ese balón no ha querido entrar, hemos tenido las opciones de gol, pero el balón no ha querido entrar. El gol de ellos ha sido un golazo, nosotros debemos trabajar, quedan tres partidos y hay que ganar sí o sí. Ellos no habían llegado al arco, pero esa jugada fue virtud del jugador de Bucaramanga”, indicó el portero de Millonarios.

Además, agregó: “entendemos a los hinchas, es una impotencia muy grande, incluso para nosotros, pero esto hace parte del fútbol, nosotros debemos trabajar para brindarle alegría a la gente”.

Los jugadores de Millonarios que terminan contrato en junio

Millonarios desde un inicio de temporada le apostó a las renovaciones de los jugadores más importantes del plante, caso Álvaro Montero, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Larry Vásquez, incluso el del director técnico, Alberto Gamero. Sin embargo, en junio a varios jugadores se les termina el contrato y lo más probable es que no se les renueve.

En su mayoría son jugadores que no han sido protagonistas y que suman pocos minutos, algunos están lesionados. En total son cinco jugadores, uno de ellos titular:

Óscar Vanegas – 30 de junio de 2024

Samuel Asprilla – 30 de junio de 2024

Emerson Rivaldo Rodríguez – 30 de junio de 2024

Diego Abadía – 30 de junio de 2024

Ramiro Brochero – 30 de junio de 2024

Los jugadores que siguen en cuanto a fechas de contrato y que se les vence en diciembre, son: