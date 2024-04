Millonarios tuvo un segundo tiempo que se convirtió en la linda oportunidad de al menos empatar un partido muy complicado ante Bolívar. Al final no se pudo, pero lo vio cerca. Errores en la definición y mucha ansiedad del eje de ataque impidió que el local estuviera a la par en el marcador con el local. Los primeros 10 minutos fueron suficientes para que Bolívar de La Paz prácticamente concretara la victoria. Un 3-2 final que deja triste a la hinchada azul y fuerza al club a hacer defender la casa para seguir con vida en la Copa Libertadores.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.