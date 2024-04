“Los fanáticos de Millonarios no paran de cantar ni un minuto. El estadio es genial aquí. Ahora, la música la pone el ritmo de Amigo, de Roberto Carlos. Hay muchas fiestas por aquí”, fueron las palabras de Letícia Marques, periodista que cubre Flamengo para Globo Esporte.

Por otra parte, pese a que Millonarios no contó con gran parte de la tribuna sur de, toda la popular y gran parte de oriental y occidental en El Campín, las demás tribunas sí se llenaron. Todos estuvieron cantando y nunca dejaron de saltar, por lo menos así lo vieron también los que viajaron desde Brasil para ver este compromiso.

Por otra parte, el llamativo póster de la Conmebol coloca el tiburón para Junior, el tigre para The Strongest, un cacique para Colo Colo, un gallo para Atlético Mineiro o un ciclón para Cerro Porteño, recordando que son clubes que se les asocia un animal o una figura a su historia.

En medio de las actividades del grupo E, hubo un detalle que no pasó desapercibido en la hinchada azul y fue el póster oficial de la Conmebol anunciando los 32 clubes que juegan la fase de grupos. Llama la atención la caricatura con la que anuncian a Millonarios.

Millonarios sonríe debido a sus últimas presentaciones tanto en Liga Colombiana como en Copa Libertadores. En su más reciente salida en El Campín, el equipo azul enfrentó a Flamengo en un estadio totalmente de azul. Aunque no ganó y finalizó 1-1, ‘El Embajador’ sí cazó un empate que sabe a victoria ante uno de los favoritos al título continental.

