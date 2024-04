“Aprovechamos esta oportunidad para ofrecer nuestras más sinceras disculpas a todo el pueblo del Club Palmeiras poniendo a vuestra disposición en breve de los resultados finales de nuestra investigación, y dejando expresamente establecido, que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro no avala, ratifica ni comparte actitudes como las ocurridas. El racismo, la xenofobia y la intolerancia no son parte de los valores que pretendemos inculcar en nuestro club y lo haremos valer defendiendo el respeto universal a una sana convivencia y a toda diferencia racial, de sexo, etnia, lengua, religión y cultura”, finalizó San Lorenzo.

Tras este lamentable suceso en el Pedro Bidegain, San Lorenzo se refirió al tema y también se unió a las voces de Palmeiras y se alejó de la hincha y sus desagradables maniobras, más bien se acercó a la unanimidad y ahora tomaría acciones con la persona que no se comportó.

Con bajas destacadas como la de Andrés Llinás y Larry Vásquez, Millonarios está casi obligado a no perder en La Paz, al menos deberá sumar un punto, teniendo en cuenta que el Club Bolívar sorprendió en su primera salida y goleó 0-4 al débil Palestino en Chile. Esto quiere decir que si el grande boliviano vuelve a ganar, llegará a seis unidades y le tomaría mucha ventaja al azul en el grupo E.

