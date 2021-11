El equipo Verde no encontró su mejor juego y sumó un nuevo empate en la Liga colombiana.

Freno al líder: Atlético Nacional no pudo pasar del empate con Jaguares en Montería

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-II, Atlético Nacional tuvo que visitar la siempre difícil plaza de Jaraguay, la casa de Jaguares de Córdoba. El equipo Verdolaga impuso condiciones durante los 90 minutos, pero nunca encontró el camino correcto para anotar en la portería de Pablo Mina. Al final, el equipo cordobés se defendió con todo lo que tenía y el duelo no pasó del 0-0.

Si algo caracteriza a Atlético Nacional, por estos días, es que volvió a ser ese equipo que propone juego en cualquier escenario donde juega. En el segundo semestre de 2021, el cuadro Verdolaga retomó esa jerarquía que siempre tuvo, pero esta vez no tuvo un gran rendimiento de cara a portería. En Montería, acorraló a Jaguares en su propia casa y muy cerca estuvo de sumar una nueva victoria.

Sin embargo, esta vez los dirigidos por Alejandro Restrepo no pudieron decifrar el cerrojo defensivo del equipo rival. Jaguares trató de no regalar espacios, reforzaron la retaguardia y pelearon por no ser arrollados ante la poderosa ofensiva antioqueña. Se cuidaron en todas las líneas y lograron sacarle un valioso punto al líder del campeonato. Al final, todo acabó en un empate sin goles.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana tras el empate de Jaguares y Nacional: