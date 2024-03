El calendario le sonríe a Atlético Nacional. Visitará el Polideportivo Sur de Envigado, y nuevamente en el Atanasio Girardot tendrá la visita de Fortaleza. Viajará a Bogotá a enfrentar a Santa Fe y nuevamente será local ante Deportivo Pereira y Deportes Tolima, más el clásico vs. DIM en condición de visitante.

Fue hasta el minuto 65 cuando Atlético Nacional fue intenso en la presión, no dejó salir a Jaguares de Córdoba de su propia área, ganó la pelota y Álvaro Angulo se vistió de nueve , cazó el balón y solamente tuvo que rematar para el 1-0 parcial. De esta manera, el lateral se consolida como el goleador del equipo en este semestre con tres anotaciones.

Con esta victoria, Atlético Nacional alcanzó el décimo puesto de manera parcial y está a dos puntos del octavo puesto, que por ahora lo tiene el Independiente Medellín con 18 unidades. Viendo el calendario, no es para menos la ilusión en la hinchada verdolaga, grupo de jugadores y cuerpo técnico.

El partido Atlético Nacional vs. Jaguares estaba pendiente por la octava fecha de la Liga I-2024 y tentativamente el torneo quedó al día con las 13 fechas jugadas. Álvaro Angulo abrió el marcador y luego Óscar Perea obtuvo su recompensa para colocar el triunfo definitivo y los tres puntos para el club que dirige el uruguayo Pablo Repetto.

