Atlético Nacional sorprendió a sus hinchas con el anuncio de la salida del entrenador William Amaral, a pesar de que venía teniendo buenos números con el equipo antioqueño. Pero también al anunciar rápidamente a su reemplazante, Jhon Jairo Bodmer, uno de los técnicos jóvenes del fútbol colombiano y que recibió muchos elogios por parte del periodista Carlos Antonio Vélez.

Por medio de su cuenta de X, el reconocido comentarista del canal Win Sports aseguró que el conjunto ‘verdolaga’ se hizo con los servicios de uno de los entrenadores que más prospectos tiene en el balompié nacional, del que reconoció la experiencia que tiene, al cual ha ido logrando de a pocos, pero en la que tiene un Mundial como asistente de Luis Fernando Suárez con Costa Rica.

“Se habían demorado mucho. Amaral no será más el DT de Atlético Nacional… la idea era aguantarlo hasta final de año, pero no daba para nada más… afortunadamente hace poco se llevaron al mejor prospecto que tiene la dirección técnica de Colombia… John Jairo Bodmer apunta a cosas grandes, si no le da por la moda de atacar sin defender. Está muy bien preparado y ha hecho el curso completo. ¡De menos a más! Hasta mundial tiene. Fue asistente de Costa Rica en el Mundial de Catar”, dijo el controversial periodista en la red social.

Las palabras de Carlos Antonio generaron debate en los aficionados del cuadro ‘verde’ de Antioquia, debido a que algunos quedaron satisfechos con la llegada de Bodmer, mientras que otros no están muy a gusto, debido a que es un entrenador que no tiene experiencia manejando equipos grandes en el país.

¿Cómo ha sido la carrera de Jhon Jairo Bodmer como técnico?

El entrenador bogotano, a pesar de tan solo tener 41 años, edad que relativamente es joven para los entrenadores nacionales, tiene una amplia experiencia dirigiendo en el fútbol colombiano, hasta el momento lo había hecho solamente en clubes considerados chicos y en la segunda división de FPC.

Bodmer estuvo durante 8 años, entre el 2010 y 2018, dirigiendo a Tigres F.C., de Bogotá, club con el que realizó muy buenas campañas y hasta consiguió ascenderlo a la primera categoría en el 2017, en donde realizó una campaña aceptable, pero debido al formato de descenso, terminó cayendo a la B nuevamente.

Además, en la segunda división estuvo con el Valledupar, actualmente llamado Real Soacha Cundinamarca, club en el que duró los años 2020 y 2021, allí disputó en total 50 partidos, ganando 22, empatando 12 y perdiendo 16, consiguiendo un rendimiento del 52%. Jhon también dirigió a Jaguares de Córdoba en el año 2019, siendo el equipo en el que peor le fue, ganando solamente en 2 oportunidades, perdiendo 8 e igualando 6.

¿Cuándo será el debut de Jhon Bodmer con Atlético Nacional?

El debut del técnico bogotano será nada más y nada menos que en el clásico antioqueño contra el Deportivo Independiente Medellín, el próximo sábado 14 de octubre a las 6:10 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot, en el que el ‘verdolaga’ hará de local y solamente se permitirá el ingreso de su hinchada.