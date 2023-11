Atlético Nacional consiguió un empate en el duelo de ida de la final de la Copa Colombia ante Millonarios en Bogotá, juego que estuvo muy cerca de ganar, pero que le terminaron igualando en los últimos minutos, en lo que fue un compromiso que tuvo algunas acciones polémicas, una de ellas perjudicó al cuadro ‘verde’ de Antioquia.

El cuadro que dirige el entrenador Jhon Jairo Bodmer logró sacar ventaja en los primeros minutos del partido, por medio de un error del arquero Juan Moreno, pero después trató de mantener el resultado y era el contragolpe su mejor herramienta para poder acercarse a la portería rival, aunque no fue eficaz.

En medio de un contragolpe que no fue bien administrado, surgió una jugada muy polémica y en la que el juez Jhon Hinestoza junto a su equipo arbitral, cometieron un insólito error que perjudicó a Nacional y le quitó la posibilidad de poder tener una oportunidad de ampliar el marcador, ya que se dio cuando el partido estaba 0-1 a favor de la visita al minuto 31.

Cuando un futbolista del ‘verdolaga’ trató de hacer un cambio de frente para pasarle el balón a un compañero, le faltó fuerza al remate y se quedó corto, fue ahí cuando el defensor de Millos, Andrés Llinás, interceptó la pelota y le hizo un pase hacia atrás al arquero Moreno, el cual agarró la esférica con la mano, en lo que era infracción y tiro libre indirecto par Nacional dentro del área con mucho peligro.

Curiosamente, los futbolistas del ‘verde’ que estaban en la cancha no reclamaron, pero en el banco de suplentes sí lo hicieron, aunque el alegato no sirvió, porque el juez Hinestroza le dio continuidad al juego, en lo que fue un nuevo error del portero de Millonarios, el cual no tuvo una de sus mejores noches.

Jhon Duque habló en rueda de prensa

El mediocampista, que tuvo una aceptable presentación en el juego, habló de lo que es jugar contra su ex-equipo, de lo que aseguró que “para cualquier jugador es especial y más para mí es muy bonito, mucho agradecimiento hacia la gente. Hoy disfruto estar acá y soy feliz en Nacional y amo jugar fútbol”, indicó inicialmente.

De lo que fue el resultado, aseguró que: “Yo creo que hoy nos vamos con un empate que hubiese podido ser victoria. Son finales, son mano a mano. Quedan 90 minutos en Medellín, quedamos contentos por el funcionamiento, sobe todo, vinimos a proponer y esperamos estar muy sintonizados en Medellín y sacar adelante esa final”.

Los números que dejaron la final ida entre Millonarios y Atlético Nacional

El trámite del compromiso fue muy parejo como terminó siendo el resultado, así lo hace ver los números, ya que el ‘azul’ tuvo un 53% de la posesión del balón, contra el 47% de los ‘verde’. En cuanto a los remates a puerta, Millos tuvo 4 y los antioqueños 2, ninguno de los dos equipos realizó un tiro desde fuera del área.

Encuesta De 1 a 5, ¿con cuánto calificas la actuación del árbitro Jhon Hinestroza en la final de la Copa Colombia? De 1 a 5, ¿con cuánto calificas la actuación del árbitro Jhon Hinestroza en la final de la Copa Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.