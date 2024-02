Eric Ramírez dio la cara tras la eliminación de Atlético Nacional: "No nos están saliendo las cosas"

La situación de Atlético Nacional va de mal en peor. El equipo Verdolaga ha sido eliminado de la Copa Libertadores luego de una derrota aplastante contra Club Nacional de Paraguay en la segunda fase previa. El delantero venezolano, Eric Ramírez se sinceró ante la prensa luego de la decepcionante caída.

Atlético Nacional está mostrando la que quizá sea su peor versión en mucho tiempo. El mal momento del equipo Verdolaga ha costado la renuncia de John Jario Bodmer, que será reemplazado por Pablo Repetto, que fue el que llevó a Liga de Quito a alzar la Copa Sudamericana.

El DT llega en un momento complicado, ya que asume luego de la eliminación de la Copa Libertadores. La situación es realmente tensa tras el partido ante Club Nacional y el delantero venezolano, Eric Ramírez declaró ante ESPN tras la goleada en el Estadio Atanasio Girardot.

Duras palabras de Eric Ramírez

El jugador de La Vinotinto no se escondió y salió a reconocer la dura realidad de Nacional. “La verdad ahorita no tengo ninguna explicación. Ahora lo que tengo es mucha tristeza, mucho dolor. Nunca me ha gustado darme por perdido pero, en esta situación que estamos pasando es muy complicado”.

Ramírez mostró su preocupación por la tensión que se hace notar desde la hinchada. “Espero que ahora nos podamos levantar y que así la gente esté un poco más tranquila con cada uno de nosotros. Al final nosotros somos los que estamos ahí, los que no nos están saliendo las cosas”.

“Ahora merecemos su molestia y su rabia. La idea es ganar y que ellos se vuelvan a poner en sintonía con nosotros” concluyó el atacante luego de la derrota 0-3, que firma su eliminación inmediata de la nueva edición de la Copa Libertadores.