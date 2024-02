Atlético Nacional sigue mostrando una cara muy pobre en su rendimiento futbolístico, como quedó evidenciado en el empate ante Once Caldas por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024, compromiso en el que no pasó del empate y por momentos se mostró muy limitado, hecho por el que le están lloviendo críticas al técnico Jhon Jairo Bodmer.

El entrenador de conjunto ‘verdolaga’ habló en rueda de prensa tras el final del compromiso, allí se refirió a lo que fue el compromiso, pero también a los cuestionamientos que le hacen por el nivel que ha mostrado el equipo en el inicio del campeonato, en donde aseguró que no le presta atención a lo que dicen en la prensa.

“Tengo una ventaja en esto y es que no tengo vida mediática. Cero vida mediática y las personas cercanas a mí saben que no me gusta que me hablen de eso. La presión que tengo es la que yo mismo me puedo ejercer. Me imagino muchas cosas al final. Soy humano y sé lo que significa Atlético Nacional. Acá ganando, perdiendo y empatando van a surgir nombres. Me imagino que en la situación que estamos también”, dijo el DT del ‘verde’.

Lo que dijo Jhon Bodmer de su futuro

Ante la duda y el pedido de muchos hinchas en su salida para que llegue otro entrenador con más experiencia al equipo, Bodmer no tiene en sus planes salir de Nacional, por lo que su plan es seguir trabajando y esperar que lleguen los resultados, mientras que espera si hay o no respaldo por parte de la dirigencia.

“Tengo la tranquilidad de que se está haciendo un trabajo, en la cancha se ve y entiendo que esto es de resultados. Esperaremos al pasar del tiempo si hay o no hay respaldo, pero trabajo para el día a día. Hoy se nos escaparon 2 puntos, pero creo que hicimos muchas cosas buenas: generamos situaciones de gol, muchas situaciones de riesgo, tuvimos la pelota con una intención. A veces con picos altos y a veces bajos, pero creo que vamos por el camino indicado”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Atlético Nacional se medirá en la fecha 4 de la Liga Colombiana I-2024 ante Águilas Doradas, duelo que se realizará en el estadio Alberto Grisales del municipio de Rionegro, el día domingo 4 de febrero a as 6:10 PM, en donde el ‘verde’ estará obligado a conseguir un triunfo.

Encuesta ¿Debe seguir Jhon Bodmer en Atlético Nacional? ¿Debe seguir Jhon Bodmer en Atlético Nacional? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.