El triunfo ante Águilas Doradas es un alivio para Nacional, pero no significa una solución definitiva a los problemas del equipo. La irregularidad del equipo, la falta de confianza en la plantilla y la presión sobre Bodmer son aspectos que aún deben ser abordados por la dirigencia del club.

“Rescato que a pesar de que en partidos anteriores no se han dado las cosas, han creído en el trabajo y hoy dio resultado. En esa convicción, sé que siempre lo han hecho de la mejor manera en la cancha. No se han dado las cosas, pero siempre lo han hecho así. Hoy se dio y vamos a seguir trabajando para que esto se dé con constancia”, afirmó Bodmer.

Un resultado que cae como un bálsamo para el joven entrenador bogotano, que durante la semana estuvo entre ojos debido a los malos resultados de Atlético Nacional. El club verdolaga sumaba una dura derrota en el Pascual Guerrero ante América de Cali, en el considerado ‘Clásico del Fútbol Colombiano’, y luego en Medellín, empató con Once Caldas. Esta victoria le da un tiempo más de maniobra a Jhon Jairo Bodmer.

