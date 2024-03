Presidente de Atlético Nacional asegura que el club no tiene crisis deportiva

Finalmente, llegó la hora de hablar y tratar de explicar la crisis que vive Atlético Nacional. Una situación que activos los comentarios en el fútbol colombiano, pues estamos hablando de una de las instituciones más importantes del balompié del país. Es considerado el equipo más grande de Colombia, pero que vive una gran depresión en cuanto a resultados y fuertes enfrentamientos entre hinchada y directivos. Mauricio Navarro, presidente del ‘Verdolaga’, brindó una rueda de prensa, donde despejó dudas y aseguró que no habrá renuncias en la dirigencia y que no se está pasando por “crisis deportiva”.

Cualquier hincha o fuente cercana diría que Atlético Nacional sí está en gran crisis deportiva. Como institución reconocida del deporte colombiano, los resultados no se están dando y es muy clara la fractura que hay entre los directivos y la hinchada, que no para de hacerle resistencia. La prematura caída en la Copa Libertadores, más el puesto 16° en la Liga Colombiana, daría a entender que se necesitan correcciones lo más pronto posible.

Sobre el tema de la crisis, Mauricio Navarro comentó que efectivamente sí hay una crisis, pero es de resultados, y aclaró que no es deportiva. Invitó a los periodistas a ver la situación global del último año y medio para tratar de mirar que las calificaciones han sido “buenas en el equipo”

“Tenemos una crisis de resultados, no deportiva, ni directiva. La junta está analizada por nuestros jefes. Si usted mira la situación global, el último año y medio, la calificación fue buena”, dijo Mauricio Navarro sobre el tema de la crisis.

¿No hay crisis deportiva en Atlético Nacional?

Además de los malos resultados, los últimos movimientos han dejado ver que no habría un rumbo claro en lo que a lo deportivo se refiere. Los constantes cambios de técnico, incluso en el último año desde Paulo Autuori, no han sido bien recibidos por la hinchada. Por ejemplo, en menos de un año, desde la final perdida en junio de 2023, han pasado cuatro entrenadores y ninguno ha podido sostenerse. El último en salir fue Jhon Bodmer, que incluso se fue con una Copa Colombia ganada. Estos títulos de por medio le han servido a la directiva para justificar que no hay crisis deportiva.

Las críticas de la hinchada también van por las malas gestiones con algunos jugadores. Por ejemplo, la renuncia de Dorlan Pabón de manera inesperada, las ventas esporádicas de algunas figuras, dejando más huecos en la nómina; o las contrataciones de jugadores como Cristian Zapata, Daniel Mantilla o Bernardo Espinosa, muy resistidas por las tribunas. Malos resultados y movimientos. ¿No hay crisis deportiva? Juzguen ustedes.