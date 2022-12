El astro argentino Lionel Messi dio unas declaraciones que angustian al mundo antes de la final en Qatar 2022. La estrella de la Selección Argentina, en medio de los preparativos para disputar el juego definitivo en Doha, enciende las alarmas en el planeta y sus fanáticos quedan preocupados.

Vale resaltar que este es el quinto Mundial que disputa Lionel Messi, desde su debut en Alemania 2006 cuando la Selección la dirigía José Pékerman, luego fue a Sudáfrica con Diego Maradona, en Brasil 2014 fue finalista y perdió ante los alemanes, fue a Rusia 2018 y ahora está en Qatar 2022, ad portas de otra final histórica.

Durante Qatar 2022, Lionel Messi ha demostrado su liderazgo, sacó adelante la fase de grupos tras la dolorosa derrota en el debut con Arabia Saudita, superaron a México y Polonia, fueron líderes de la zona y ahora son finalistas tras derrotar a Croacia en la semifinal. El Diario Olé fue enfático y le preguntó a 'Leo' si este era su último Mundial.

"Sí, seguramente que sí. Son muchos años para el siguiente y no creo que me dé. Y terminar de esta manera, es lo máximo", aseguró Lionel Messi en Olé, diciendo que prácticamente la final en Qatar 2022 será el último que juegue en Copas del Mundo. Tendrá la oportunidad de oro para ser campeón con Argentina. Si no, habrá tristeza a nivel mundial.