Uno de los deportistas que está conectado acompañando a la Selección Colombia en su último partido de Eliminatorias es Egan Bernal. Desde casa, está apoyando incondicionalmente a la Tricolor y enviando toda la energía para que el equipo pueda lograr el milagro de conseguir el repechaje y así seguir soñando con el Mundial de Qatar 2022.

Desde su Twitter, está comentando las acciones más relevantes del juego contra Venezuela y allí lanzó un mensaje que explotó la red social por completo. A Bernal no le gustó para nada algunos de los golpes que recibió Luis Fernando Díaz por parte de los jugadores venezolanos. Por eso, decidió salir en defensa suya con un tierno mensaje.

"Uyyyy no... Que me lesionen a mi pero no a Luchito Díaz".