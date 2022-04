Ricardo Gareca es uno de los nombres que más ha sonado para llegar a la Selección Colombia y que gusta a los hinchas de la ‘tricolor’, pero además de Perú, otro actor aparecería para pelearse la opción de llevarse al ‘Tigre’.

Según informaron desde medios argentinos, Boca Juniors estaría interesado en contratar a Gareca en caso que se dé la salida del técnico Sebastián Batagglia, el cual no ha tenido los mejores resultados en los últimos compromisos.

Actualmente Boca sufre muchas críticas por su juego, el cual no ha sido muy vistoso ni a nivel local ni en la Copa Conmebol Libertadores, tema que tiene en el ojo del huracán al entrenador argentino.

Por su parte, aunque el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, aseguró que por el momento no han hablado con ningún DT y no lo harán con alguno que tenga un equipo actualmente, el nombre de Gareca sigue rondando y se podría dar en caso que Perú no clasifique al Mundial de Qatar.

De momento Ricardo está concentrado en lo que será el duelo del repechaje en donde buscará clasificar a los incas a la Copa del Mundo, mientras que se habla de su posible salida.