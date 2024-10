El mensaje que Vélez le envió a Arturo Vidal por darle más importancia a Brasil que a Colombia

Las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 empiezan a tomar temperatura con las polémicas declaraciones que hizo Arturo Vidal por los partidos que Chile jugará contra Brasil y Colombia. A Carlos Antonio Vélez no le gustó nada lo que dijo y no dudó en enviarle un fuerte mensaje.

Chile viene de dos derrotas contra Argentina por goleada como visitante y frente a Bolivia en condición de local. La situación en las Eliminatorias es crítica, son penúltimos en la tabla de posiciones con tan solo cinco puntos y deberán al menos sacar cuatro unidades en los partidos contra Brasil y Colombia si quiere seguir con posibilidades matemáticas de ir al Mundial 2026.

En medio de la difícil situación que vive la selección chilena, el entrenador Ricardo Gareca confesó que “nosotros llegamos a Chile y bueno, hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico y bueno uno respeta y busca respetar esa privacidad que ellos quieren tener”. Arturo Vidal le iba a responder en 3, 2, 1…

Luego de afirmar que el único jugador que no le contestó a Gareca fue Charles Aránguiz porque tenía un problema, Vidal señaló en la conferencia de prensa previa al partido de Colo-Colo contra Universidad Católica que “yo, el ‘Huaso’ (Mauricio Isla), Charles, Marcelo (Díaz) si está jugando, tienen que estar en la selección porque la selección nos necesita. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador, es Brasil y Colombia. Te estás arriesgando a quedar afuera de otro Mundial. ¿Por qué la gente no lo dice? ¿Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes? ¿Cómo el ‘Huaso’ no va a estar en esta selección si fue el último capitán? Eso es lo que molesta y ustedes (prensa) no lo dicen, lo dejan pasar y esperan que hable“.

Vidal salió lesionado en el último partido Chile vs. Colombia. (Foto: Imago)

Chile primero jugará contra Brasil el jueves 10 de octubre por la fecha nueve de las Eliminatorias Sudamericanas y luego enfrentará a la selección colombiana el martes 15 de octubre en Barranquilla. La Tricolor llega de ganarle a Argentina y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por lo que a Carlos Antonio Vélez no le gustó nada que Arturo Vidal le diera más importancia al encuentro contra los brasileños y le habló fuerte y claro.

El mensaje para Vidal por darle más importancia a Brasil que a Colombia

Vélez empezó diciendo en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’ del 2 de octubre que Vidal “es más lo que habla que lo que juega (…) Es otro de los que se pasea por la cancha quitándole el puesto a jugadores jóvenes”. ¡Carlos Antonio estaba picante! Luego, el periodista del canal Win Sports señaló que “creo que somos más culebra nosotros (Colombia) que Brasil. ¡Seguro! Este es el peor Brasil de la historia. Entonces, nosotros seríamos más culebra, pero como a este le gusta es hablar”.

El otro rival de la Selección Colombia en la próxima jornada por Eliminatorias

La Selección Colombia no solo jugará contra Chile en la próxima doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la novena fecha el rival será Bolivia en condición de visitante a 4.150 metros dealtura en el estadio Municipal de El Alto. Este partido se jugará el jueves 10 de octubre a las 3:00 P.M.